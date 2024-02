Ohe matelot !

Ohé Matelot ! offre au lecteur une autre incursion envoûtante dans l'esprit du collectionneur par excellence et archiviste du quotidien, Daniel Rozensztroch. Les intérêts de Rozensztroch se sont déplacés de manière fructueuse entre les Spoon et Herring) et le général (A Life of Things), mais maintenant ils voyagent en mer, rassemblant et présentant une collection singulière d'objets, d'images et de représentations de marins hommes et femmes. L'océan a inspiré une vaste monde de l'imagerie vernaculaire et populaire, une grande partie est étrange et unique, produite par la tension entre les lois de la nature qui régissent les océans et les sociétés flottantes miniatures laissées à leur merci. Méticuleusement assemblé et avec une individualité qui est devenue sa marque de fabrique, Rozensztroch offre au lecteur un régal visuel qui va des jouets anciens et des timbres-poste aux croquis séduisants de l'artiste français Jean Cocteau et à la prose scandaleusement délirante de Jean Genet.