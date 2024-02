Désirez-moi

Dans notre monde, si le pouvoir est roi, je serai l'as. Je suis la fille du Don, mais je suis loin de vivre le conte de fées de la princesse mafieuse. Enfermée dans une cage dorée, ma famille m'a coupé les ailes pour que je remplisse le rôle traditionnel des princesses : épouser un prince afin de sceller une alliance. Mon père, le chef de la mafia, est prêt à tout pour dominer les Syndicats Surnaturels de New York, même à m'utiliser comme monnaie d'échange. Alors un marché est conclu. Les conditions sont simples. Celui qui gagnera les élections deviendra le nouveau leader de la Maison de la terre et de l'émeraude. Et me remportera par la même occasion. Sauf que... je ne compte pas suivre les règles du jeu. Ils veulent me conquérir ? Très bien. Mais personne n'a dit que je ne pouvais pas entrer dans la compétition moi aussi. Les épreuves sont peut-être mortelles, mais j'ai un atout qu'ils ne verront pas venir. Il y a juste un tout petit problème. Le lien d'Ame que je redoutais tant me submerge, et je me retrouve en chaleur... Au pire moment possible. Quel enfer. #ReverseHarem #Mafia #RomanceParanormale