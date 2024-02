Lithothérapie animale. 50 pierres et élixirs minéraux pour soigner vos animaux

A l'heure où l'humanité reconsidère sa place dans le monde du vivant, ce livre a pour but de faire cheminer et de parcourir le langage de la bioénergie, la vibration du vivant, pour décoder ces fréquences et faire évoluer notre connexion aux animaux. Une méthode qui a pour objectif de guider tout amoureux des animaux à découvrir et apprendre à comment les aider à aller mieux et comment aller mieux pour les aider. Les signatures vibratoires des pierres vont être les fréquences de guérison pour nous et nos animaux afin d'assurer une harmonie de nos corps énergétiques respectifs dans notre relation mutuelle. Regina Martino nous accompagne pas à pas pour que chacun puisse faire ses propres décodages énergétiques et trouver les meilleures solutions pour l'épanouissement des animaux, et à les soutenir au mieux durant les différentes étapes de leur existence et aussi dans les moments difficiles grâce aux pierres et aux élixirs minéraux.