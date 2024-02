Emerger de sa zone de confort - Réaliser votre plein potentiel

A travers la routine et le rythme effréné que nous nous imposons à coups de "il faut que" , nous nous oublions souvent et finissons par nous sentir submergés par les tâches et les responsabilités. Bien sûr, nous devons remplir nos obligations, mais jamais au prix de notre santé. Mélanie Richard nous fait part des expériences et apprentissages de ses clients, de ses étudiants ainsi que de ceux tirés de sa propre vie. Pour la première fois, afin d'aider plus de gens, elle se vulnérabilise sur son passé et nous parle du voyage de formation qu'elle a fait en mode survie en Afrique du Sud. Elle nous révèle également certains éléments essentiels de l'accompagnement qu'elle offre à ses clients et qu'elle met en pratique dans sa propre vie : sortir de sa zone de confort, dépasser ses croyances limitantes, se choisir et, surtout, passer à l'action. Des outils concrets vous sont proposés afin de surmonter certains obstacles qui vous empêchent d'être heureux et de trouver en vous l'énergie de vous épanouir dans toutes les sphères de votre vie. Oser faire un premier pas hors de notre zone de confort en acceptant un inconfort momentané, voilà ce qui nous permet d'acquérir de nouvelles compétences, de développer nos intérêts et de réaliser notre plein potentiel.