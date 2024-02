Ca se passe entre les 2 oreilles. 12 principes essentiels pour réussir

Dans ce guide unique, Jocelyn Grégoire et Raymond Brisebois nous révèlent combien le succès en immobilier, ça se passe entre les deux oreilles. Ce constat repose sur leur vaste expérience combinée à leur coaching auprès de centaines de clients et d'investisseurs immobiliers dont les avoirs totalisent plusieurs millions de dollars. Cumulant plus de 50 années d'expérience et d'expertise, ils nous offrent, dans un langage clair, direct et simple, des anecdotes et des études de cas pour aider les entrepreneurs et investisseurs immobiliers à devenir plus efficaces tout en étant de meilleurs êtres humains. Ils nous proposent pour ce faire un ensemble de clés de transformation qui met en lumière un système d'investissement simplifié menant à des succès durables. Tout entrepreneur et investisseur immobilier désireux d'être libre autant financièrement que dans toutes les sphères de sa vie trouvera dans le présent récit l'inspiration et la motivation pour passer à l'action avec plus de clarté, de cohérence et de constance. Chacun sera outillé pour vraiment incarner un esprit sans limites de croissance entrepreneuriale.