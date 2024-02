L'amour hypnotique du pervers narcissique - 135 clés pour vous libérer de son emprise

Il épie vos faits et gestes, surveille vos allées et venues, vous isole, vous insulte et vous rabaisse. Les traits de caractère du pervers narcissique ne sont pas sans rappeler parfois ceux du psychopathe qui talonne sa proie. Telle l'araignée, il tisse une toile dans laquelle vous attirer sournoisement dans le but express de faire de vous sa chose, celle qui lui obéira au doigt et à l'oeil sous peine d'en subir les conséquences. L'Amour hypnotique du pervers narcissique fait valoir que le pervers narcissique utilise instinctivement des techniques d'hypnose pour installer son emprise et propose une méthode simple pour s'en libérer. La seule condition pour sortir totalement de cette aliénation est de bien saisir comment notre cerveau peut être mis aussi facilement dans un état de confusion et de comprendre pourquoi nous sommes incapables de réagir face à un tel bourreau. Ce guide en cinq étapes jette un éclairage concret sur les mécanismes du tissage de l'emprise pour nous amener naturellement à notre libération et ainsi à notre reconstruction. Cette méthode est complétée d'un répertoire de 135 clés reflétant des situations de la vie quotidienne, qui vous aideront à réagir au plus vite afin de ne plus être désarmé face à la destruction psychologique du pervers narcissique.