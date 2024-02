Soigner par les bourgeons. Précis de gemmothérapie - Fondements scientifiques

Ce livre n'est pas un énième livre sur la gemmothérapie. C'est un livre pratique avant tout, mais basé et fondé sur des bases scientifiques et des références bibliographiques les plus récentes. Tous les bourgeons et jeunes pousses de plantes sont décrits en tenant compte de leur usage traditionnel mais surtout de leur composition chimique et des indications thérapeutiques qui en découlent. Il s'agit d'un véritable précis de gemmothérapie destiné avant tout aux professionnels de la santé. Si vous en prenez connaissance sans être vous-même dans ce domaine, il faudra avant de prendre ces macérats de plantes demander l'avis d'un médecin ou pharmacien car les plantes ne sont pas toujours compatibles avec les traitements allopathiques.