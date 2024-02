Ecrire et être publié. Trucs, astuces et informations

Qui ne rêve pas d'écrire ? Que ce soit pour un roman ou un essai, les projets d'écriture foisonnent dans l'esprit de milliers de personnes de tout âge. Pourtant, les gens sont souvent mal préparés à vivre l'aventure de l'édition. Ils ignorent ou connaissent peu le milieu du livre et l'univers de la création littéraire. Animé de sa passion et fort de son expérience de près de 35 ans dans le milieu du livre, notamment à titre d'éditeur, Alain Williamson nous partage ses connaissances et nous offre des trucs, des astuces et des informations pour éclairer et faciliter un projet d'écriture en vue d'être publié. En première partie, il nous introduit au monde de l'édition. Il nous parle entre autres des intervenants et de leurs rôles dans la commercialisation d'un livre, de ce que recherche un éditeur, des raisons du refus ou de l'acceptation d'un manuscrit, des contrats d'édition, du cheminement du projet vers la publication, du marché et des défis. Mieux renseignés, les futurs auteurs savent ainsi à quoi s'attendre et maximisent leurs chances d'être publiés. En seconde partie, Alain Williamson, lui-même auteur de plus de d'une douzaine d'ouvrages de fiction et de non-fiction dont plusieurs sont des livres à succès, nous convie à une fascinante incursion dans l'univers de la création littéraire. Il nous partage des trucs et des astuces pour écrire un essai ou un roman. Que ce soit le travail de préparation avant la rédaction, le plan de travail, le développement du thème, la création des personnages et de l'univers dans lequel ils évoluent, le déroulement de l'intrigue, les dialogues ou le choix du titre, Alain Williamson nous offre des informations pertinentes et axées vers la conclusion souhaitée pour tout projet d'écriture : la publication.