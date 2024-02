Guide des associations alimentaires. Nutrition, compatibilités, menus

Le guide le plus complet et documenté sur les combinaisons alimentaires. Une référence pour prendre soin naturellement de sa santé. Dans ce livre très pédagogique, Raphaël Perez vous fait découvrir la nutrition, l'art de composer ses repas et les bénéfices que vous pouvez en retirer au quotidien. Notre alimentation est responsable de nombreux maux. Pour s'en protéger, manger bio ou prendre des compléments alimentaires ne suffit pas. La qualité de la digestion est bien plus importante, à la fois pour bien nourrir son corps, éviter de créer une zone de faiblesse pour sa santé et protéger efficacement l'intestin. Pas de bonne santé sans une bonne digestion ! Ballonnements, constipation, gaz, douleurs gastro-intestinales sont des troubles de plus en plus fréquents. Mais les conséquences d'une mauvaise digestion vont bien au-delà des inconforts digestifs. Fatigue après les repas, manque de vitalité, perturbations du système immunitaire, difficultés pour stabiliser son poids et de nombreuses surcharges dans le corps peuvent directement provenir de mauvaises combinaisons alimentaires. Comprendre les mécanismes d'une bonne digestion et comprendre comment composer ses menus est devenu un véritable atout pour la santé.