De l'homme et du destin. L'interprétation du thème astral en astrologie structurelle

Découvrez une approche inédite de l'astrologie qui permet une interprétation objective du thème astral. Le Dr Pierre André, concepteur de l'astrologie structurelle, vous propose une vision inédite d'une connaissance universelle, ancienne et contestée par les esprits forts. Universelle, car tous les peuples, en tous temps et en tous lieux, ont inventé un avenir en regardant le ciel nocturne. Ancienne, car les premières traces d'un zodiaque remontent à trois mille ans avant notre ère. Contestée, essentiellement en Occident, car se heurtant jadis d'abord à la religion, puis à la science balbutiante. L'apport de la physiologie, de la philosophie, de la psychologie jungienne et des concepts mathématiques basiques permettent désormais de ramener ce savoir ancestral dans le champ d'investigation de la science. Cet ouvrage vous enseigne l'interprétation objective du thème astrologique à travers l'étude dans un référencement exhaustif de la signification psychologique originale des positions planétaires ainsi que des signes et autres symboles afférents. Grâce à l'astrologie structurelle, apprenez à interpréter un thème astral en évitant l'écueil de la subjectivité.