Les lois du vivant. Comprendre le vivant pour prendre soin de sa santé

Ce livre se propose de décrire "Les lois du vivant", concept très usité, mais peu explicité. Qu'est-ce que le vivant ? Qu'est-ce qui l'alimente et l'enrichit ? Quelles sont les lois qui le régissent ? L'auteure s'efforce de répondre à ces questions par l'intermédiaire des sept lois suivantes : le vivant est organisé et animé d'une force créatrice, pas d'eau organisée, pas de vie, le vivant alimente le vivant, tout est énergie, fréquences et vibrations, la maladie est un processus salvateur, le vivant est adaptation, le vivant évolue dans un environnement vivant. Chaque loi sera étayée avec des références à des découvertes scientifiques, dont une grande majorité a été oubliée de l'Histoire : les microzymas de Béchamp, l'orgone de Reich, les vortex de Schauberger, la bioélectronique de Vincent... ; et sera accompagnée de conseils naturopathiques pour que le vivant jaillisse enfin de nos existences ! Ces lois sont associées à des approches de la santé naturelle qui mettent l'accent sur la prévention, l'équilibre et la santé holistique. Destiné à des étudiants et professionnels de la santé naturelle, ce livre pourra aussi servir de ressource à des personnes soucieuses de leur santé et de leur bien-être.