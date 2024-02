Les apparitions mondiales d'humanoïdes

Ce livre était attendu depuis des années ! Traitant essentiellement des humanoïdes observés à proximité des Objets Volants Non Identifiés, il est appelé à devenir LE livre de référence en la matière. L'auteur s'intéresse à ce sujet particulier depuis plusieurs décennies. Après une première partie consacrée à présenter le problème dans son contexte historique, le coeur du livre expose plus d'une centaine de témoignages issus de toute la planète. Ils sont répartis de 1944 à nos jours. La dernière partie est sans doute la plus étonnante dans la mesure où Eric Zurcher ne présente aucun modèle ou aucune hypothèse personnelle. Son analyse ne suit qu'un seul fil directeur : existe-t-il dans cette manne informationnelle des aspects redondants ? Si oui, ils peuvent indiquer certaines pistes, des directions permettant de s'abstraire a minima des cadres conceptuels classiques et de l'effet anthropocentrique. Le lecteur intéressé trouvera finalement de nombreuses réponses dans ce livre, des perspectives parfois stupéfiantes, ou simplement effleurées du bout des doigts sur un sujet qui défie les lois de la raison.