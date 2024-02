Le mystère des Vierges Noires (Virgini Pariturae)

Pour traiter du problème des Vierges Noires, il faut poser quelques questions précises dont les réponses peuvent être historiques, religieuses ou ésotériques, voire même alchimiques. C'est dire les difficultés qui attendent le chercheur et le curieux qui voudraient se pencher sur leur énigme, puisque c'en est une. Tout d'abord, il faut rappeler que les Vierges Noires sont réparties sur toute la France, qu'elles ne sont pas l'apanage d'une région ou d'un style monumental, et que les idées reçues les concernant sont légions. La Vierge Noire voit officiellement le jour aux environs du XIe siècle. Elle prend une certaine importance au cours du XIIe siècle et disparaît au XIIIe siècle sous les coups répétés de l'Eglise. On retrouve encore des simulacres de Vierges Noires christianisées dans de nombreux lieux de cultes, mais rares sont les statuettes originelles. Cependant, là où se trouve une Vierge Noire, ancienne ou nouvelle, un mystère moyenâgeux a existé et existe toujours. Aucune des explications fournies à ce jour n'est réellement satisfaisante. Daniel Castille apporte quelques réponses, parfois surprenantes, à cette interrogation. Ce livre sur les Vierges Noires est l'aboutissement d'une longue recherche sur le terrain, mais aussi dans les livres anciens et modernes. C'est un ouvrage à la fois mystérieux et historique dans lequel le lecteur trouvera tout ce qui peut être raisonnablement expliqué sur ces déesses antiques.