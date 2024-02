Demande aux flammes sacrées ! 40 rituels et incantations magiques pour passer commande à l'Univers

Les sept flammes sacrées (violette, bleue, jaune, rose, blanche, verte, rubis-doré), reliées aux chakras, aux Maîtres ascensionnés, aux archanges, aux dieux et aux déesses, possèdent un formidable pouvoir de transformation et de libération. Ces énergies particulièrement puissantes oeuvrent dans tous les domaines de notre vie. En harmonisant et en amplifiant nos champs énergétiques, elles nous aident à vibrer de façon à attirer à nous ce que nous souhaitons. Travailler avec la flamme sacrée rose, par exemple, c'est permettre à l'amour et à l'harmonie de s'installer durablement en nous et dans notre quotidien ; faire appel à la flamme sacrée rubis-dorée, c'est favoriser notre éveil spirituel, notre épanouissement et notre équilibre. Tu trouveras ici un peu plus de 40 rituels, prières et incantations magiques aux sept flammes sacrées qui t'ouvriront les portes de la magie divine pour manifester tous tes désirs.