Une histoire ordinaire

"Un immeuble quelconque, à la périphérie d'une "ville enchantée", en Thaïlande. Des locataires qui ne font que se croiser alors qu'une jeune femme se meurt dans l'appartement d'à côté. Un narrateur dont les propos soulignent son ambivalence. "La vraie raison, c'est que Mamie est une personne serviable, un trait sans doute hérité du passé et qu'on ne rencontre plus guère de nos jours." "Les gémissements de ma voisine devenaient de plus en plus forts, mais ma (fausse) bonne conscience dormait en paix. Elle s'éveillait parfois en pleine nuit mais je l'endormais par des considérations sur mes revenus, je la trompais en pensant au jour où j'aurais une augmentation ou une promotion, et elle me croyait, elle se rendormait." "Car enfin, le "guérisseur" qui se mue en mouche à tête verte ou Mamie qui croit que sa fille s'est réincarnée en chatte blanche – c'est à mourir de rire, non ? ""