Les secrets de la longévité en bonne santé. Une étude sur les zones bleues

Quels sont les secrets de longévité de ces peuples sans cancer et affichant un faible taux de mortalité ? L'homme aurait une durée de vie maximale de cent vingt ans, mais l'espérance de vie n'est pas forcément l'espérance de santé ! Sophie Bugnard, Docteur en pharmacie et naturopathe, nous fait découvrir ici les différents modes de vie, l'alimentation et les fonctionnements intérieurs de ces fameuses "zones bleues", mais surtout, nous apprend comment nous pouvons les transposer dans nos sociétés occidentales stressées et malades. Il est encore possible de changer nos habitudes, de contrecarrer certaines intoxications en agissant maintenant et en étant pleinement acteur de notre santé afin de vieillir en meilleure forme.