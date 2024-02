Et si vous étiez un canal de lumière

Nous sommes tous canal ! Certains d'entre nous ont déjà peut-être été confrontés à des manifestations, des signes, des phénomènes inexpliqués. Nous avons tous un lien avec le monde invisible, mais nous ne le voyons et le ressentons pas de la même façon. Tout être humain possède ce canal et est capable de développer ses perceptions. Libre à chacun qui le souhaite de se relier à une autre dimension que la nôtre, d'en prendre conscience et de l'approfondir. Ce guide pratique vous permettra d'une part de comprendre et d'appréhender la médiumnité, de découvrir à quel type de canal vous êtes reliés et surtout quelles protections adoptées.