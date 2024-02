Le canard coureur indien. Votre atout pour un potager sans limaces

Des canards dans votre jardin, y avez-vous déjà pensé ? En plus d'être attachants et faciles à élever, les coureurs indiens sont incroyablement efficaces pour réguler les populations de limaces et d'escargots. Ils peuvent vivre dans le potager sans abîmer les plantes et sont capables de se faufiler entre les légumes à la recherche de leurs proies favorites. Cerise sur le gâteau, les canes pondent d'excellents oeufs en nombre tout au long de l'année. Damien Dekarz nous emmène à la découverte de l'espèce et nous livre toutes ses astuces pour réussir son élevage. Il nous apprend à prendre soin des canards en tenant compte de leurs besoins : nombre d'individus, surface, pondoir/dortoir, clôture, alimentation, prédateurs... Puis il s'intéresse à la vie des canards au potager : bonnes associations, parcours, protections... La reproduction, les maladies, la cohabitation avec d'autres animaux, la réalisation d'une mare et, bien sûr, la récolte des oeufs sont également abordés. Cet ouvrage vous permettra de limiter naturellement les gastéropodes. Que vous soyez jardinier·ère, pépiniériste ou maraîcher·ère professionnel·le, ces étonnants palmipèdes seront vos alliés pour un jardin productif et riche en biodiversité.