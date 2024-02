Dessine-moi un wagon

" Je me souviens. " Georges Perec Il y a cent ans, les parents de l'autrice ont fui la Pologne et ses pogroms pour la France, pays des droits de l'Homme. Vingt ans après, la haine du juif les a rattrapés. L'autrice a perdu son père à Auschwitz, son nom à Treblinka. Son enfance ensevelie dans le silence de l'anéantissement programmé et les effluves des sapins, protégée par sa mère et ces héros taiseux d'en haut, reste une blessure à jamais apaisée. Pour ne pas mourir, elle a rempli sa vie avec l'énergie du désespoir. L'Israël semblait son dernier refuge mais la vie bonne lui a fait prendre un autre chemin, celui d'un amour véritable. Mère de famille, médecin, conteuse, fidèle aux disparus, à sa langue assassinée, à son rêve inassouvi... En fin de vie, jusqu'à son dernier soupir, elle pleure, elle crie. La haine du Juif l'a rattrapée.