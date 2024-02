Le trouble borderline. Pour mieux comprendre la personnalité limite

Cet ouvrage offre, au fil de ses cent questions/réponses, une synthèse des connaissances actuelles sur le trouble de la personnalité borderline. En éclairant les diverses facettes de ce trouble, il vise à faciliter le diagnostic de cette maladie. S'inscrivant dans le cadre d'une approche " psychoéducative ", il se propose d'aider la personne affectée de trouble borderline à mettre des mots sur ses maux et leurs remèdes, afin de favoriser chez elle la prise de conscience, la compréhension et l'acceptation de sa pathologie, ainsi que l'adhésion aux thérapeutiques. Ce livre s'adresse aux patients et à leurs proches ainsi qu'aux professionnels de santé.