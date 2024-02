Omar Khayyâm avant Saadi et Hâfiz : les trois grands poètes persans reparaissent en Carré Poésie chez Seghers ! Poète, éditeur, résistant et traducteur, Pierre Seghers, qui n'eut de cesse de défendre les poésies du monde, se consacra, de 1973 à 1978, à la traduction des trois grands poètes persans : Saadi, Hâfiz et Omar Khayyâm. Publiés respectivement en 1977, 1978 et 1979, ces trois titres reparaissent aujourd'hui chez Seghers, à commencer par Les Rubâ'iyât d'Omar Khayyâm en février 2024. Omar Khayyâm, poète, philosophe et savant persan le plus célèbre de son temps, est l'auteur des rubâ'iyât. Ecrits en persan et traduits dans toutes les langues, ces quatrains qui ont fait sa renommée célèbrent la vie et ses plaisirs (notamment l'amour et le vin), invitent à une élévation spirituelle. Dans sa traduction française, Pierre Seghers s'est attaché à refléter au plus près la présence, le mouvement, les inflexions et le naturel de la parole du poète. Miroir de réflexion, de sagesse et de plaisirs, ce titre offre un éclairage unique sur la poésie persane.