101 meilleurs trucs et astuces Excel : édition premium couleur. Formules, tableaux, format, macros, Power Query. Guide illustré 1000 écrans et exercices

Découvrez comment exploiter tout le potentiel d'Excel en un temps record grâce à ces trucs et astuces ! ? Vous en avez assez de répéter les mêmes tâches laborieuses sur Excel ? Vous voulez augmenter votre productivité et vous démarquez des autres ? Alors ce livre est pour vous ! Ce livre exceptionnel vous aidera à : ? Maîtriser les fonctions avancées d'Excel - les formules, macros, Power Query, et bien plus encore ! ? Augmenter votre productivité, réduire les répétitions et le stress au travail ? Exceller dans votre carrière en maîtrisant l'outil de bureau le plus utilisé et demandé Voici ce qui vous attend : ? Des trucs et astuces d'experts pour vous faire gagner du temps et de l'efficacité? Un guide étape par étape avec plus de 1000 captures d'écran pour une meilleure compréhension ? Des fichiers d'exercices téléchargeables pour pratiquer et solidifier vos connaissances Un MUST pour tous les mordus d'Excel Comptables Analystes Techniciens administratifs Directeurs Service de paie Finance Statisticiens Formateurs Marketing numérique Travailleurs autonomes et bien d'autres. N'attendez plus ! Rejoignez les professionnels qui ont déjà révolutionné leur façon de travailler avec Excel grâce à ce guide. Que vous soyez débutant ou expert, vous découvrirez des astuces insoupçonnées pour maximiser votre utilisation d'Excel. Rédigé avec la collaboration de SLV Expert, une équipe de professionnels renommés d'Excel, ce guide est un gage de qualité et d'expertise.