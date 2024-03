Les démons de l'inspecteur Lerouet. 0

Mars 1912. Alors que la France frémit d'horreur à la lecture des exploits sanglants de la bande à Bonnot, l'inspecteur Jules Lerouet mène de son côté une traque bien plus personnelle, mettant en danger sa carrière et sa vie afin de venger la mort de sa compagne. Sur la piste d'un mystérieux tueur, réussira-t-il, avec l'aide de ses amis Hippolyte et Léopoldine, à découvrir qui s'en prend à ses proches ? Résoudra-t-il cet autre mystère qui lui tient à coeur : la disparition de la Joconde, dérobée au Louvre quelques mois plus tôt ? Dans ce septième volume des aventures de l'antiquaire et détective amateur, Philippe Grandcoing continue d'explorer la France de la Belle Epoque avec les yeux de héros toujours aussi attachants. Cette fois, il emmène le lecteur dans un univers plus inquiétant, où se déchaînent les passions de l'âme humaine...