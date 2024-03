Les soins en prison. Quelle réalité derrière les murs ?

En France, la loi de 1994 a donné un horizon aux soignants en milieu carcéral : proposer aux personnes détenues des soins équivalents à ceux qui sont prodigués à l'extérieur. Qu'en est-il 30 ans plus tard ? Pourquoi offrir des soins autant que possible de qualité à des délinquants ? Qui sont les soignants en prison ? Et quels sont les problèmes de santé rencontrés par leurs patients ? En 10 questions, ce livre lève le voile sur un mode d'exercice méconnu en illustrant la diversité des pratiques que l'on rencontre dans une équipe soignante en prison. Il dresse un état des lieux de la situation, sous un angle pratique et dans un format concis, avec l'ambition de promouvoir la nécessaire prise en charge sanitaire des personnes détenues et déconstruire quelques préjugés.