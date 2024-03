Tour des Monts d'Aubrac

Plus de 10 jours d'itinérance à travers l'Aubrac, vaste plateau volcanique composé de prairies et de lacs. Situé entre l'Aveyron, le Cantal et la Lozère, il offre une multitude de possibilité pour des boucles entre 2 et 8 jours de marche. Haut lieu d'élevage de vaches de race Aubrac, il est aussi le berceau des couteaux Laguiole, village emblématique situé au coeur du Parc Naturel Régional de l'Aubrac.