Le Parc naturel régional de Chartreuse... à pied

A cheval entre l'Isère et la Savoie, le Parc Naturel Régional de Chartreuse est un écrin de verdure auréolé de falaises calcaires comme la Dent de Crolles. Ce topoguide propose 38 randonnées à travers montagnes, forêts de sapins et gorges qui serpentent dans le massif et relient les territoires entre eux. Plus de 2 000 espèces, soit le tiers des espèces végétales de France, sont présentes en Chartreuse. Dans l'éventail des 80 plantes protégées, la plus importante est la vulnéraire des chartreux.