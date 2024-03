NOUVELLE EDITION Chapelle Palatine, teatro Massimo, Quattro Canti, Monreale et autres joyaux arabo-normands ou baroques, marchés vibrants où l'on s'attable de jour comme de nuit, arancini, poisson grillé et cannoli, baignade à Mondello : suivez le guide ! LE GUIDE IDEAL DES COURTS SEJOURS 10 incontournables : tous les lieux à ne pas manquer Palerme autrement : des activités insolites pour sortir des sentiers battus La ville en 3 jours : nos propositions pour organiser votre séjour Palerme quartier par quartier : restaurants, bars, cafés, shopping, lieux de visite localisés sur une carte grand format Une balade à Palerme, carrefour de la Méditerranée Les environs : des échappées à 1h ou 2h de la ville Carnet pratique : toutes les informations indispensables Un complément numérique gratuit Retrouvez toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli Mapstr Retrouvez dans ce guide toutes les bonnes adresses de Tobia Savoca. Palermitain, passionné par sa ville, Tobia est enseignant en histoire et écrivain.