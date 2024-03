Plongez au coeur d'un scandale agroalimentaire ! Dans ce livre percutant, un boucher courageux dénonce les pratiques troubles de l'industrie de la charcuterie et de la boucherie. Des scandales sanitaires alarmants aux risques pour notre santé et celle de nos animaux, découvrez la vérité qui dérange. Au-delà du témoignage, ce manuel de santé livre les clés pour protéger vos proches. Ensemble, luttons pour une alimentation saine et respectueuse du bien-être animal. Votre soutien contribue à faire avancer cette cause vitale. Une lecture indispensable pour les familles soucieuses de leur santé et de l'environnement. Dans "Charcuterie, on vous empoisonne ! ", la franchise de l'auteur se mêle à ses connaissances pointues pour offrir un livre essentiel qui éveille les consciences et réclame des changements urgents dans notre manière de consommer et de préserver notre santé, celle de nos proches, et celle de notre planète. Un cri de vérité sincère : L'auteur délivre un témoignage percutant, empreint du langage et de l'expertise propre à sa profession, sans filtre ni compromis.