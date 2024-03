S.P.A. - Aventures au refuge - Perle

Un roman passionnant sur les animaux, en collaboration avec la S. P. A. ! En pleine " saison des chatons ", Perle et ses trois frères et soeurs sont déposés dans un carton à l'entrée du refuge. En mauvaise forme et pas encore sevrés, les quatre chatons doivent d'abord se refaire une santé avant de rejoindre la chatterie et être proposés à l'adoption. Le problème, c'est qu'ils sont loin d'être les seuls à débouler pendant le printemps ! Au milieu de tous ces chatons tous plus mignons les uns que les autres, la discrète Perle peine à se faire remarquer. Heureusement, au refuge, personne ne compte la laisser de côté ! Trouvera-t-elle une gentille famille pour l'adopter ? Une collection inédite de romans illustrés, qui sensibilise les enfants à la protection des animaux, avec douceur et humour. Pour chaque livre acheté, un repas est offert aux animaux de la S. P. A. Dans la même collection : Boss (chat), Oslo (chien), Snow (lapin), Cosmo (chiot), Gaïa (cheval), Lou (cochon d'inde) et Eclair (poulain).