Fake news et théorie du complot. Comment réagir ?

La désinformation biaise notre relation à la réalité au point de la déformer ou de la faire disparaître. Pour notre société actuelle, elle est devenue un grave problème, massif, insidieux et permanent. Elle prend des formes diverses et alarmantes : fausses informations, théories complotistes infondées, influenceurs imposteurs, remises en cause de vérités scientifiques, remises en cause de la notion même de vérité. Réagir collectivement et individuellement est alors une impérieuse nécessité passant par le développement de différentes actions sur les plans politique, social et éducatif. Les sciences humaines, sociales, politiques ou juridiques sont légitimement interpellées pour aider à la compréhension d'une telle situation et à la manière d'y faire face. Ce livre est une contribution de la psychologie sociale. Il promeut, comme toutes les sciences humaines mais sur son mode propre, l'esprit critique et l'art du doute. Ce faisant, il se veut un véritable manuel psychosocial d'autodéfense intellectuelle.