Le GR®62, de Rodez à Conques, traverse l'Aveyron des Grands Causses (Rouergue, Noir, Comtal), le Rougier de Marcillac et le plateau du Lévezou. Plus de 5 jours de randonnée sur les pas de Pierre Soulages, artiste peintre et graveur français né à Rodez ; il a notamment réalisé les vitraux de l'abbatiale de Conques. On retrouve à Rodez le musée Soulages dédié aux oeuvres majeures de l'artiste et à celles qui sont plus méconnues.