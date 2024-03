Introduction à la physique et aux propriétés thermomécaniques des matériaux polymères

Comme tout matériau, les polymères doivent présenter des caractéristiques mécaniques adaptées à leurs conditions d'usage pour assurer fiabilité du dimensionnement, durabilité et tenue à la rupture des pièces, techniques ou grand public. Caractériser les performances mécaniques intrinsèques des polymères est donc un élément essentiel à leur développement. A la différence d'autres matériaux, le comportement mécanique d'un polymère ne dépend pas que de sa cohésion interne, mais aussi de l'aptitude des macromolécules qui le constituent à changer de conformations dans les conditions et à l'échelle de temps de la sollicitation. Les comportements remarquables des polymères (élasticité caoutchoutique, viscoélasticité) résultent donc, directement et indirectement, de leur chimie. Comprendre et caractériser les propriétés physiques intrinsèques d'un matériau polymère nécessite donc de faire le lien entre chimie, physique macromoléculaire et mécanique. A la croisée des notions de chimie, mécanique et physique, cet ouvrage dresse un tableau rigoureux de cette dualité mécanique-microstructure dans les polymères. Il donne à chacun les bases théoriques et les outils pratiques pour entrevoir les relations entre la chimie et la mécanique dans cette classe de matériaux. Ce livre s'adresse aux chercheurs, ingénieurs, étudiants en école d'ingénieurs dans le domaine de la chimie et de la transformation des polymères synthétiques et naturels et professionnels de l'industrie chimique.