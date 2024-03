A vous le meilleur de la Ville éternelle ! Du Colisée au Vatican, de la Piazza Navone à la Villa Borghese, ne manquez aucune pépite de la ville. Des pages "Incontournables" pour découvrir tous les musts de Rome. Des propositions d'"Iitinéraires" pour organiser votre séjour. Vous appréciez surtout l'art et l'architecture modernes ? Vous recherchez les plus beaux points de vue ? Vous voyagez en famille ou à deux ? Personnalisez votre séjour grâce à nos pages "En voilà des idées ! ". Et entre les visites ? Piochez dans nos "Carnets d'adresses" pour déguster un gelato près de la fontaine de Trevi, prendre l'aperitivo en contemplant les toits du Trastevere, vous habiller à la mode italienne, prévoir un dîner intime dans une enoteche ou une soirée débridée à San Lorenzo. Envie de sortir des sentiers battus ? Consultez nos pages "Rendez-vous" : des amoureux de Rome (restaurateur, directeur de festival, créateurs de bijoux...) vous proposent leurs meilleures adresses pour, par exemple, trouver la terrasse la plus agréable en fin de journée ou le bar le plus sympa le soir. Amoureux de mobilité douce ? Suivez notre itinéraire à bicyclette avec notre partenaire Géovélo ! NOTRE AUTEURE D'origine italienne par son père, Fleur de la Haye, journaliste française, a fait de Rome, sa capitale de coeur, son port d'attache. En découvrir les derniers secrets fait partie de son quotidien.