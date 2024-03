L'autre nom. Septologie I-II

Nous sommes sur la côte sud-ouest de la Norvège, quelques jours avant Noël. Asle, un peintre veuf, mène une vie recluse ; ses deux amis sont un voisin, Asleik, un pêcheur traditionnel, et Beyer, son galeriste. A Bjorgvin, la grande ville d'à côté, habite un autre homme du nom de Asle. Lui aussi est peintre, mais vit dans la solitude la plus complète et est alcoolique au point d'y perdre la santé. Pour une raison ou pour une autre, Asle entend ramener son homonyme du côté des vivants. L'Autre Nom se déroule sur quelques heures de la vie d'un homme confronté aux grandes questions de f existence : le deuil, la mort, les silences qui nous lient ou nous éloignent les uns des autres. Ecrit dans une langue hypnotique et musicale capable d'exprimer les fluctuations les plus subtiles de la conscience, c'est un grand roman qui explore la façon dont nous luttons tous pour garder l'espoir et la foi dans un monde sans transcendance.