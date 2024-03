Renata, plus rapide que l’éclair !

Quand sa meilleure amie tarde trop, Renata va-t-elle attendre sagement ? Sûrement pas ! Quand des bruits terrifiants résonnent dans la nuit, va-t-elle se blottir au fond de son lit ? Bien sûr que non ! La petite aventurière trouve toujours une solution... la vitesse de l'éclair ! Deux aventures pleines d'humour et d'étincelles : Renata et sa machine à voyager dans le temps Renata, ninja de la nuit.