Roméo vs Juliette

Un et Deux sont en train de se séparer et vont traverser toutes les thématiques de la rupture comme le partage des objets, la colère, la conciliation, la gestion administrative, l'incommunication. Sans aucun réalisme, iels empruntent d'une scène à l'autre des registres littéraires ou théâtraux bien identifiés tels que le genre épistolaire, l'alexandrin, le monologue, le mélodrame, la tragédie, etc. Jusqu'au moment où, sans aucune transition, Un décide de se libérer du procédé et provoque une autre rupture qui va mettre en péril la pièce elle-même ainsi que le rapport à la réalité. Pièces écrites pour 2 comédien·ne·s