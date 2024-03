Leadership et management au cabinet dentaire

Lorsque vous faites vos études, c'est l'aspect technique de votre métier qui est mis en valeur. Mais lorsque vous devenez chef d'entreprise, vous devez utiliser de nombreuses compétences que personne ne vous a enseignées. Le leadership et le management font partie de ces savoir-faire indispensables à la réussite de votre activité. La gestion de la relation humaine est à la fois la plus difficile et la plus belle lorsque vous avez des personnes sous votre responsabilité. Elle ne peut donc pas s'improviser ou être prise à la légère si vous souhaitez pérenniser votre équipe et votre structure. Cet ouvrage, destiné aux chirurgiens-dentistes en particulier, mais qui pourrait convenir à chaque employeur, est donc né de ce constat : tout comme vous avez appris à soigner vos patients ou exercer votre métier, vous devez apprendre à gérer, impliquer et motiver vos salariés. A travers des techniques éprouvées, des statistiques officielles, des modèles qui ont démontré leur efficacité, vous découvrirez que la gestion de la relation humaine est une science qui a ses règles, ses protocoles et ses méthodes. Utilisés par les managers chevronnés et les chefs d'entreprise qui réussissent, ces outils seront décryptés afin de les adapter à la spécificité de votre profession. A l'issue de cette lecture, vous disposerez des compétences essentielles pour répondre au défi quotidien que représente votre fonction de chef d'entreprise/employeur. Vous découvrirez la constante adaptation dont vous devez faire preuve, les valeurs et la vision qu'un leader doit insuffler à ses collaborateurs. Le leadership et le management font partie des bases de votre activité, vous pourrez les appliquer de façon optimale et concrète grâce à ce guide pratique.