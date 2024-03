Proust musicien

Est-il nécessaire de connaître le solfège et les lois de l'harmonie pour mériter le qualificatif de musicien ? A travers A la recherche du temps perdu, et notamment Un amour de Swann, Proust témoigne d'une surprenante acuité auditive à laquelle nous devons quelques-unes des plus belles pages écrites sur la musique. Etudiant les textes consacrés à la sonate et au septuor de Vinteuil, Jean-Jacques Nattiez démontre le rôle fondamental joué par la musique dans la progression du roman. Tout ce que vous vouliez savoir sur "La petite phrase" ! Et aussi, comment Debussy, Wagner et Beethoven sous-tendent une véritable quête mystique dont la musique pure et l'absolu littéraire constituent l'aboutissement. La musique comme modèle de la littérature : tel est le propos de cet essai qui démêle les divers thèmes parcourant l'oeuvre de Proust autour de la musique, et qui constitue ainsi une introduction particulièrement claire et pénétrante à sa lecture.