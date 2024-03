Hérésies chrétiennes dans l'Orient médiéval (IVe - XVe siècle). Approche comparatiste des discours polémiques et des contextes politiques

Puisant ses racines dans les sources médiévales elles-mêmes, une longue tradition fait de l'Orient une terre peuplée d'hérétiques : gangrenées par l'erreur doctrinale, les contrées orientales seraient aussi le berceau de l'hérésie occidentale. Ce livre remet en cause cette construction séculaire. Cheminant d'Asie Mineure vers l'Arménie, d'Ethiopie vers l'Extrême-Orient, quatre études enquêtent sur des affaires d'hérésie entre les IVe et le XVe siècles. En mobilisant des sources nombreuses et variées, écrites et iconographiques, elles démontrent la fragilité des accusations et éclairent les enjeux politiques ou sociaux de ces dénonciations. Ces affaires d'hérésie géographiquement et chronologiquement éloignées fournissent en outre la matière pour une approche comparatiste inédite : les analogies des discours, riches en poncifs polémiques, révèlent la part de construction des accusations ; la similarité des contextes politiques et sociaux prouve la relativité du concept d'hérésie et son instrumentalisation au sein des conflits de pouvoir.