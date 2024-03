NOUVELLE EDITION Giralda, Real Alcázar et ses jardins, Museo de Bellas Artes, Metropol Parasol, Plaza de Espana, berges du Guadalquivir, shopping tendance à SoHo Benita, bars à tapas et marchés gourmets, balade flamenco ou échappée à Cordoue : suivez le guide ! LE GUIDE IDEAL DES COURTS SEJOURS 10 incontournables : tous les lieux à ne pas manquer Séville autrement : des activités insolites pour sortir des sentiers battus La ville en 3 jours : nos propositions pour organiser votre séjour Séville quartier par quartier : restaurants, bars, cafés, shopping, lieux de visite localisés sur une carte grand format Des balades au fil des palais et patios secrets, au rythme du flamenco, ou à vélo Les environs : des échappées à 1h de la ville Carnet pratique : toutes les informations indispensables Retrouvez dans ce guide toutes les bonnes adresses de Caroline Biolay. Sévillane de coeur, Caroline est guide et historienne.