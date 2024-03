Provoquer le changement. La méthode stratégique résolutive

Qu'est-ce que le changement ? Par quels processus est-il sous tendu ? Comment le faire advenir ? Reynaldo Perrone et Yara Doumit-Naufal proposent une analyse dynamique et détaillée de ce concept, ainsi qu'une application méthodologique claire et appuyée par beaucoup d'exemples pour permettre sa concrétisation. La méthode stratégique résolutive qu'ils dévoilent permet le traitement d'un problème par le biais d'une séquence d'interventions programmées. En proposant de nouveaux concepts sur le changement et ses formes, en formalisant clairement les principes et les étapes d'une approche thérapeutique cohérente, les auteurs contribuent à une réflexion épistémologique et éthique du travail du thérapeute qui interpelle tous les praticiens et intervenants soucieux du bien-être de leurs clients. Leurs travaux, d'inspiration systémique, sont issus de l'expérience unique de deux praticiens dans le domaine de la pragmatique et de la stratégie de la communication au service de la thérapie. Ils s'avèrent particulièrement pertinents dans de nombreux domaines : le soin, le monde de l'entreprise ou encore la vie privée.