Pourquoi un leader doit être exemplaire. Engagement, coopération, exigence

L'exemplarité repose sur une idée simple mais puissante : ne demander aux autres que ce que l'on s'astreint à faire soi-même. Ses effets sont multiples, notamment sur l'engagement, la satisfaction et la volonté de coopérer. Pour les leaders - qu'ils soient organisationnels ou politiques - cette attitude est essentielle mais exigeante. Difficile à maintenir dans le temps, elle peut leur faire défaut à des moments décisifs et compromettre ainsi leurs projets. Ce livre offre les éléments clés sur l'exemplarité et ses effets. Il permet aux leaders de renforcer la dimension exemplaire de leur comportement et de soutenir l'engagement de leurs équipes dans les changements majeurs de ce siècle.