Il a vingt-huit ans, voit la trentaine se profiler à l'horizon, et il n'est pas très à l'aise avec l'idée d'être adulte. Pour la première fois depuis dix ans, Ulysse revient dans la ville de son adolescence, Bécon-les-Bruyères, ville de banlieue parisienne où les rails de Transilien côtoient le bitume, où les quartiers cossus se mêlent aux gros supermarchés. Voyage mélancolique ? Non, plutôt sentimental : dans quelques heures, il a rendez-vous avec Pauline, son amour de lycée, qu'il n'a jamais revue. En attendant, il arpente les rues de Bécon-les-Bruyères et traîne dans sa mémoire. Au terme de cette journée, peut-être trouvera-t-il des raisons de changer de vie. Nourrie de lectures classiques comme du rythme du rap français, la langue du Lapin crépite et pulse à la cadence d'une punchline par ligne. C'est vif, enlevé, et furieusement contemporain.