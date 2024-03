La Suisse et les Empires. Affirmation d'une puissance économique (1857-1914)

"Si nous ne sommes pas un peuple de marins, nous n'en avons pas moins nos explorateurs et nos colonisateurs. Nos commerçants sont établis sur tous les points du globe". Tenu en 1891, ce discours du conseiller fédéral Numa Droz affiche fièrement la contribution suisse à l'entreprise colonisatrice européenne. Soixante ans plus tard, un autre conseiller fédéral, Nello Celio, lui fait écho en affirmant que ses ancêtres ont bâti un véritable "empire extérieur" au XIXe siècle. Effectivement, entre 1857 et 1914, la Suisse s'est affirmée comme une puissance économique. Des hommes, des produits et des capitaux ont été exportés dans le monde entier, contribuant à un rapide enrichissement. Et cette expansion s'est accompagnée d'une montée en puissance commerciale, diplomatique et militaire de la Confédération. De sorte qu'à la veille du premier conflit mondial, le statut international de la Suisse n'est plus en rapport avec la petitesse de son territoire et de sa population. Mais quels sont les fondements d'un tel succès ? Comment a-t-il pu se dessiner dans un monde dominé par les grands empires européens ? Des questions au coeur de ce deuxième tome consacré aux relations extérieures de la Suisse.