Arrêts sur images. art / essais

Le " zapping " est à coup sûr l'un des maux de notre siècle. Tout veut aller trop vite. On ne se concentre plus sur rien. Bien qu'environnés d'images de plus en plus mobiles, souvent dénuées de sens, nous en avons perdu l'orientation, le don d'observation et le bonheur contemplatif. Essayons de retrouver ces richesses perdues devant quelques oeuvres qui auront, l'une après l'autre, hanté les coulisses du travail de l'auteur. Il les présente, dans leur diversité, selon l'ordre où il les a écrites. " Ecrites ", puisqu'il échoit à l'esthéticien de dire pour autrui ce qu'il a vu et ressenti, à sa propre échelle. C'est un réel bonheur que de s'arrêter avec Pierre Somville sur ces images...