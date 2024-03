Face à Marioupol. Deux siècles de littérature russe

Les Russes qui ont attaqué l'Ukraine le 24 février 2022. Ils ont bombardé et détruit le théâtre de Marioupol, alors que deux messages, visibles du ciel, indiquaient que des enfants y avaient trouvé refuge. Des sources évoquent près de six cents tués : pour la plupart des femmes et des enfants. Quelques mois plus tard, les Russes ont dressé, autour des ruines du théâtre, des bâches sur lesquelles figuraient des portraits. Dont ceux, présents dans tant de salles d'écoles et de bibliothèques, de trois célèbres auteurs russophones du XIXe siècle : Pouchkine, Tolstoï et Gogol, et celui du poète ukrainien Taras Chevtchenko. Certains Ukrainiens ont écrit y voir là "toute l'essence de la culture russe" . Pourtant, la littérature russe - une partie d'entre elle, au moins - nous aide à comprendre, un tant soit peu, ce qu'est cette Russie qui, aujourd'hui, tue, viole et détruit en Ukraine. Et qui le fait, non pas à cause de cette littérature, mais malgré elle.