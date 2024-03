La Manche... à pied

51 randonnées dans la Manche, entre paysages de bocages, falaises et plages du débarquement (Utah Beach). Au nord, le Cotentin avec des points de vue à couper le souffle : Nez de Jobourg, Cap de la Hague, Pointe de Barfleur... Ce topoguide plaira aussi aux randonneurs en quête d'histoire et de patrimoine avec ses églises, abbayes et monuments liés à la Seconde Guerre Mondiale.