Mon album bébé

Un bel album cartonné pour noter tous les moments importants et les anecdotes qui ont ponctué la première année de vie de bébé : du premier sourire aux plats préférés en passant par les premiers mots, l'album permet de noter et de coller des photos dans des emplacements joliment dédiés. Une enveloppe en fin d'ouvrage permet d'y conserver les plus précieux souvenirs.