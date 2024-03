Marseille mythique

Sous l'œil des grands photographes, c'est en noir et blanc que se révèle Marseille. Sombres ruelles, profondes comme des canyons, et grands horizons lumineux. La terrasse du bar des Amis accueille ses habitués, les venelles en escaliers retentissent des piaillements et des jeux des minots, le linge sèche aux fenêtres, un soleil du soir lance ses derniers feux sur les façades du Vieux-Port. Cent photographies de légende font revivre un Marseille oublié, en racontent les transformations, captent l'écume des jours… mais immortalisent surtout une âme singulière. Marseille reveals itself under the watchful gaze of some of the greatest ever photographers. Their black and white stills depict both the city's dark warren of backstreets and its vast, luminous horizons. The terrace of the Bar des Amis welcoming its regulars, the sound of children playing echoes in its little alleyways and stairways, laundry drying in the windows, the last glint of evening sunlight as it streaks across the façades of the Old Port… One hundred legendary photographs relive the memory of "forgotten Marseille" by revealing how the city has changed, capturing the "foam of the days" as Boris Vian would say, and above all by immortalising its exceptional spirit.