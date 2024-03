Où est Charlie ? - La Grande Enquête épique

Mène l'enquête et retrouve Charlie dans les quatre scènes de tes posters ! Toi et tes amis prévoyez de partir en voyage très bientôt. En tant que grand voyageur, Charlie doit avoir de bons conseils à vous donner ! Mais encore faut-il lui mettre la main dessus, car il ne tient pas en place. Pour vous aider à le trouver, son amie Félicie vous remet un ticket de transport, mais quand vous relevez la tête, elle s'est déjà volatilisée. Avec ce ticket pour seul indice, partez à la recherche de Charlie ! Dans cette fantastique pochette, découvrez deux posters recto-verso, dix-huit cartes à découper, quatre tickets et un livret de règles du jeu pour une enquête de cherche-et-trouve épique ! Réussirez-vous à résoudre toutes les énigmes pour retrouver Charlie ? Une enquête fantastique de 2 à 6 joueurs pour des parties de 30 minutes, à partir de 7 ans.